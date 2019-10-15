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Шевченко – о выходе Украины на Евро-2020: Я держу свое слово

00:10 396 Читати українською
Шевченко – о выходе Украины на Евро-2020: Я держу свое слово
Андрей Шевченко / Фото Футбол 24

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко эмоционально прокомментировал победу своих подопечных в матче отбора к Евро-2020 против Португалии (2:1).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Я свое слово держу. Я пообещал выход сборной Украины на Евро-2020 – мы квалифицировались. Поздравляю всех.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов

Очень благодарен Киеву, только поддержка наших болельщиков позволила команде выстоять в конце поединка. Спасибо фанатам. Также я благодарен журналистам, ведь мы все работали над общим делом, мы открыли дверь в национальную команду. Ребят это очень мотивировало, они приезжали в расположение и отдавались на полную.

Могу сказать лишь одно – сегодня на поле было 11 львов", – сказал Шевченко в эфире ТК Футбол 1.

Перед последним матчем квалификации "сине-желтые" гарантировали себе первое место группы В и, соответственно, путевку в финальную часть Евро-2020.

Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого места

blog_ava
Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020
14 октября
3248
Теги
Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Украина - Португалия Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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