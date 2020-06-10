"Тренер плакав, наче був нашим батьком": наркомафія обіцяла вбити усю збірну Колумбії – свого гравця не дочекався Мілан

Могутній наркобарон Пабло Ескобар і його антипод Андрес Ескобар полягли від куль з інтервалом у півроку. Жертв могло бути значно більше – на ЧС-1994 збірну Колумбії залякали до напівсмерті.

На чемпіонат світу-1990 в Італії збірна Колумбії пробилася вперше за 28 років. Колумбійці обіграли ОАЕ (2:0), поступилися Югославії (0:1) і розписали божевільну розв’язку із ФРН, майбутніми чемпіонами (1:1). Цього вистачило для виходу у плей-офф, де латиноамериканці впали під натиском геніального камерунця Роже Мілла (1:2).

Незважаючи на поразку в 1/8 фіналу, виступ команди Франсіско Матурани був розцінений позитивно – завдання-мінімум виконане. А Європа вперше побачила обдарованих Вальдераму, Ігіту, Рінкона. І – Ескобара. О-о-о, querido Dios – милий Боже! Скільки легендарної величі, зловісності і трагедії у цьому прізвищі…

Пабло

Десятиліттями Колумбія стікала кров’ю міжусобиць. Держава вела боротьбу проти партизанів лівого спрямування, якими кишіли навколишні ліси. Розросталися і міцніли синдикати наркобізнесу. Терор, залякування, кіднепінг і вбивства. Переважна більшість громадян – за межею бідності. То чи варто дивуватися, що й футбол у цій країні переживав повний занепад? Національна збірна могла лише мріяти про Мундіаль, а провідні клуби були статистами у Копа Лібертадорес.

Влітку 1977 року Пабло Ескобар, на той момент "широко відомий у вузьких колах", започаткував Медельїнський картель. Вправно налагодивши постачання кокаїну у США, вчорашній злидар і банальний розбійник досить скоро став найвпливовішою персоною Колумбії. Через два роки 30-річний Пабло вже був одним із найзаможніших товстосумів світу, а потужності його синдикату становили 70 тонн кокаїну за місяць. Трохи пізніше американський діловий журнал Forbes оцінив статки Ескобара у 25 мільярдів доларів.

Могутній бос дав їм усе необхідне – інфраструктуру, хороші зарплати і преміальні, свою персональну прихильність і захист. Однак наївно думати, що усе це базувалося лише на любові Ескобара до футболу. Існував прагматичний момент: Медельїнський картель, прикриваючись клубами, відмивав частину свого астрономічного капіталу. Приклад Пабло надихав інших наркобогів – Родрігеса "Мексиканця" Гачу (Мільйонаріос, Богота), Мігеля Родрігеса (Америка, Калі). Від їхніх мільйонів (нехай і кривавих) виграв увесь колумбійський футбол.

"Ми були дуже бідними, скривдженими суспільством підлітками, – додає Алексіс Гарсія , хавбек Атлетіко Насьйональ 80-90-х. – Усе змінювалося тільки на полі. Це була спроба втечі від домашніх проблем".

"Всі знали, на чиї гроші збудоване наше футбольне поле. В Ескобара існувала лиха слава, але ми раділи, що маємо де грати. І тут ніколи не було наркотиків", – пригадує Ліонель Альварес , опорник Атлетіко та Індепендьєнте 80-х.

Амбіції наркобарона не обмежувалися грошима і впливом. Йому хотілося влади ще й на державному, законодавчому рівні, аби убезпечити себе від ризиків та дуже ймовірної екстрадиції у США. Прихильність електорату купити дуже легко: побудуй їм нове житло, дороги, стадіони – і вони носитимуть тебе на руках. Медельїн перетворився на гігантський будівельний майданчик. Принагідно Ескобар взяв під свою протекцію два головні футбольні клуби міста – Атлетіко Насьйональ та Індепендьєнте.

Спершу на провідні ролі вийшла Америка. Команда із Калі три роки поспіль (1985-1987) пробивалася до фіналу найпрестижнішого клубного турніру континенту – і тричі зазнавала поразок. У 1989-му свій похід за трофеєм розпочав Атлетіко Насьйональ. Стартові чотири тури – нуль перемог, лише три набрані очки. Але на фініші групового етапу – дивовижне перевтілення. Команда Ескобара здобула дві перемоги над еквадорськими Депортіво та Емелеком і з другого місця пройшла у плей-офф.

В іграх "на виліт" вибили ще двох опонентів, серед яких – Мільйонаріос із Боготи. У півфіналі втримали нульову нічию на полі уругвайського Данубіо. Перед матчем-відповіддю до головного арбітра – аргентинця Карлоса Еспозіто – підійшли молодики "від Пабло". Вони пропонували суддівській бригаді 200 тисяч доларів за лояльність до Атлетіко. Еспозіто відмовився і почув: "Ваше життя не коштує ні гроша". У своєму бізнесі картель сповідував єдину заповідь: Plata O Plomo – срібло або свинець.

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Арбітри не прогнулися, чого не скажеш про футболістів Данубіо. Уругвайці чи то злякалися, чи то отримали солідний "гонорар", але матч за фінал вони злили повністю – 0:6. Ну а далі – дві фінальні дуелі проти непокірної парагвайської Олімпії. Поразка на виїзді 0:2, реабілітація з аналогічним рахунком у Боготі (медельїнську арену не допустили до фіналу через невідповідність високим стандартам) і трилер у серії післяматчевих пенальті, яку, зрештою, виграв Рене Ігіта, кіпер Атлетіко Насьйональ.

Вперше в історії Копа Лібертадорес трофей здобула команда із Колумбії. Вулиці Медельїна затопили сотні тисяч зворушених містян, які зустрічали своїх футболістів національними героями. А потім Атлетіко у повному складі вирушив у гості до свого патрона. З нагоди історичної перемоги Пабло Ескобар влаштував удома розкішний бенкет.

Легендарне ранчо Асьєнда Наполес – це територія у 29 квадратних кілометрів, комплекси шикарних вілл, басейни, тенісні корти, зоопарк, футбольне поле, озеро і навіть злітна смуга. Гості заїжджали через головні ворота, на яких Ескобар помпезно пригвинтив саме той літак, що свого часу доставив у США дебютну партію кокаїну від Медельїнського картелю.

"Раніше колумбійського футболу просто-таки не існувало. Ми піднялися настільки стрімко, що у багатьох виникли підозри. Можу виділити дві причини нашого успіху: у нас була дійсно сильна команда і у нас були гроші, щоб втримати найкращих гравців. Атлетіко піднявся завдяки Пабло Ескобару", – стверджує Франсіско Матурана, творець чемпіонів Копа Лібертадорес. На той момент він вже два роки очолював збірну Колумбії і зліпив її кістяк із лідерів свого клубу.

"Футбол робив Ескобара щасливим"

Виступ на ЧС-1990 надав збірній Колумбії додаткового імпульсу і впевненості у своїх силах. Матурана встиг попрацювати в іспанському Вальядоліді та Америці (Калі), а тоді повернувся у національну команду – щоб вивести її на другий поспіль Мундіаль. Колумбійці грали на шаленому куражі, видавши розкішну серію – лише 1 поразка у 26 матчах.

На початку вересня 1993 року команда Мартурани прибула у Буенос-Айрес, щоб у матчі з чинними віце-чемпіонами світу вирішити долю прямої путівки до США. "В аеропорту столиці Аргентини нам влаштували "гарячий" прийом, – пригадує Чонто Еррера, захисник Лос Кафетерос. – Прокляття сипалися з усіх боків. Вони кричали: "Наркоторговці!" просто тому, що ми – колумбійці. Це було боляче. Ми не були такими, як про нас думав увесь світ".

Перед останнім туром Аргентина поступалася Колумбії одним очком, тож господарів влаштовувала лише перемога. Без Марадони "альбіселесте" кинулися в наступ, проте раз за разом наражалися на вбивчі контратаки гостей. Аспрілья і Фредді Рінкон оформили по дублю, ще один гол забив Адольфо Валенсія – ганебні 0:5 для аргентинців. Із таким рахунком "біло-блакитних" у Буенос-Айресі не бив ніхто і ніколи. Навіть ті, хто вчора випльовував лайку колумбійцям у спину, після фінального свистка аплодували стоячи. А Пеле поквапився охрестити збірну Колумбії головним претендентом на здобуття Кубка світу.

"Ми були командою індивідуальностей, – відзначає Матурана. – Коли наші вболівальники бачили гру збірної, то казали: "Це і є ми, це – наша команда". Було неважливо – ти з Медельїна чи з Калі. Ми ставали єдиним цілим".

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