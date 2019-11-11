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Шершун: Когда играл в России, тоже были провокации, но я не вел себя, как Тайсон

12:07 89 Читати українською
Шершун: Когда играл в России, тоже были провокации, но я не вел себя, как Тайсон
Богдан Шершун / фото из открытых источников

Бывший защитник Днепра, московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун прокомментировал скандальные события в матче 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (1:0).

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"С расизмом надо бороться, болельщики не могут себя так вести. Но и футболисты так тоже не могут себя вести. Получается, он в ответ показывает неприличные жесты, выбивает мяч в сторону болельщиков.

Шахтер – Динамо: видео скандального эпизода с участием Тайсона, который пострадал от проявлений расизма

В свое время я играл в России, тоже были провокации. Но я никогда не позволял себе так себя вести. Даже не обращал внимания, что там выкрикивают. Каждый матч кому то кричат. Если каждый футболист будет отвечать, будут постоянные удаления", – сказал Шершун в эфире программы Профутбол.

Напомним, после расистских выкриков в свой адрес Тайсон показал фан-сектору Динамо средний палец, ударил мячом в сторону болельщиков и направлялся к трибунам, чтобы высказать свои претензии, пока его не остановили арбитр матча Николай Балакин и игроки обеих команд.

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Расизм в футболе Шахтер - Динамо Киев Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Богдан Шершун Богдан Шершун
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