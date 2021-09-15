"Буквально на днях розірвали контракт, адже у нього він закінчувався у грудні. Вирішили не мучити ні себе, ні хлопця. Я говорив уже, він взимку отримав серйозну травму хрестоподібних зв'язок. Хоча ми йому все зробили, провели операцію, він відновився.

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Він уже тренувався в групі, але я бачу, що чогось не вистачає. Йому ще потрібен час, а часу немає, все одно у нього в грудні закінчується контракт. Який сенс? Ми з ним нормально поспілкувалися. Я йому сказав: "Краще ти зараз швидко відновишся, займешся здоров'ям, тому що такий вік уже. У тебе досить високі шанси грати на хорошому рівні, тому що ти – футболіст талановитий".

І я по молодості пам'ятаю, це – один із найталановитіших гравців був в Україні. Я сподіваюся, що він знайде команду і засяє ще яскравіше. Мені б дуже цього хотілося, але зараз я не бачу сенсу тримати футболіста. Та й він теж. Я думаю, може, він і образився, але зате чесно в очі", – цитує Вернидуба Moldfootball.

Нагадаємо, Андрій Блізніченко виступав за молдованів з січня 2019 року, відтоді український хавбек провів у футболці Шерифа 24 поєдинки, у яких забив 11 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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