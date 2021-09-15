Шахтарю не щастить з групами Ліги чемпіонів. Спочатку "гірникам" постійно підсовували Ман Сіті, а цього року донеччани знову знову зустрінуться з Реалом та Інтером – до повного комплекту на вистачає лишень ґладбаської Борусії. Втім, за нудний і одночасно важкий жереб підопічні Роберто Де Дзербі були винагороджені потраплянням у свій квартет молдовського Шерифа. Для італійських тренерів та новачків команди тираспольці виглядають солодким пиріжечком з очками, однак для ветеранів клубу та для більшості українців зустріч з цим колективом є знаковою.

Головним тренером Шерифа є Юрій Вернидуб, який помотав нерви донецькому Шахтарю на чолі Зорі. Після від'їзду з України іменитий коуч де-факто оформив чемпіонство Білорусі солігорському Шахтарю, а у першому ж повноцінному сезоні в Тирасполі він подолав надзвичайну тривалу кваліфікацію ЛЧ. Шериф вибив албанську Теуту, вірменський Алашкерт, белградську Црвену Звєзду й загребське Динамо – причому хорватів у першому матчі розгромили з рахунком 3:0. За вісім матчів команда пропустила всього два голи, забивши дев'ять. Круто!

Очевидно, що команда Юрія Вернидуба є аутсайдером у групі, але недооцінювати його проект не можна. На чолі Зорі він перемагав Шахтар, влаштовував перестрілки 4:4 з Динамо, виносив Герту та Атлетік у єврокубках та давав важкий бій РБ Лейпцигу – і це при дуже посередньому складі луганців У Шерифі зібралася, як мінімум, не слабша команда, в якій виступають всього три молдавських футболісти. Всі інші позиції зайняті легіонерами з усіх кутків світу, причому у нападі тираспольці покладаються на швидких і дуже технічних виконавців.

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Господарі сьогодні гратимуть на емоційному піднесенні, а їхні контратаки здатні розірвати будь-якого суперника, за виключенням грандів. Достатньо переглянути голи у ворота Динамо Загреб, щоб зрозуміти, наскільки це небезпечний колектив. Між тим, Шахтар у поточнму сезоні вже програвав схожій швидкісній "маршрутці" із броньованим кузовом – Олександрія доволі заслужено била "гірників" на НСК Олімпійський. А Шериф сильніший за Олександрію. І гратиме він вдома, на шаленому емоційному піднесенні. Словом, легко сьогодні не буде.

Шлях донеччан до Ліги чемпіонів теж був непростим. Поєдинки з Генком у кваліфікації виявились дуже напруженими, а в плей-офф проти Монако "помаранчево-чорні" відверто відскочили – з 210 хвилин команда провела на високому рівні всього півгодини. Втім, ніхто і не очікував легкого прориву, адже Шахтар зараз перебудовується. Клуб закупив новачків на 40 млн євро й підписав найбільш перспективного італійського тренера, якого цілком можна назвати елітним. Його футбол дуже складний – за два місяці зрозуміти принципи його тактики дуже важко.

Донеччани практично у всіх аспектах виглядають прогресивно, але сиро. Роберто Де Дзербі намагається ставити гру через горизонтальне володіння у високому темпі з коротким та середнім пасом, але в такому режимі Шахтар якісно працює лишень протягом окремих відрізків. В позиційному плані екс-коуч Сассуоло проповідує жорстку структуру з високими позиціями флангових виконавців, в рамках якої футболісти можуть самі інтерпретувати простір і обмінюватись позиціями – втім, поки що "гірники" часто помиляються при такій роботі.

При цьому нікуди не зникла низька інтенсивність пресингу та помилки оборони. Як наслідок, Шахтар вже відстав від Динамо в УПЛ на три очки, а під тиском Монако в Харкові "помаранчево-чорні" напропускали моментів аж на 6+ очікуваних голів. Все це не дозволяє дивитись на Шериф зверхньо.

Втім, і боятись молдаван нічого. При всіх плюсах, тираспольці в УПЛ боролися б за бронзу з перемінним успіхом, а такі колективи Шахтар повинен бити за будь-яких розкладів – цього вимагає як статус клубу, так і шалена різниця в кадровому потенціалі. У "гірників" величезний досвід у ЛЧ, у них є купа футболістів високого європейського рівня, а їхній тренер доволі непогано проявляє себе у гейм-менеджменті (хоча помилки також є). Донеччани навчені грати у різний футбол в різному темпі проти різних суперників.

Якщо Шахтар бажає виступати в єврокубках навесні, то варіантів не залишається взагалі. Шериф необхідно перемагати без усіляких "але". Так, це не настільки легко, як здається, але хто казав, що у Лізі чемпіонів буде просто?

Кадрова ситуація

Травмовані: Бєлоусов – Мораєс, Трубін

Дискваліфіковані: –

Не зіграють з інших причин: Соломон (Шахтар; святкує Йом-Кіппур)

Орієнтовні склади на матч Шериф – Шахтар

Шериф: Атанасіадіс – Фернандо, Арбодела, Дуланто, Крістіано – Аддо, Тілль – Траоре, Колосов, Кастаньеда – Янсане

Шахтар: Пятов – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Антоніо – Педріньо, Патрік, Фернандо – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Усі команди Юрія Вернидуба демонстрували якісний прагматичний футбол з контратаками на високих швидкостях. Можливо, це і не прогресивна тактика, але вона регулярно приносить успіх у поєдинках проти топових суперників. Крім того, Юрію Миколайовичу завжди вдається круто заряджати підопічних в емоційному плані – його футболісти несуться вперед до останнього. Навіть якщо є якісь проблеми в ігровому плані, їх до певного рівня вдається компенсувати психологією.

У Шахтаря ж є недопрацювання в організації роботи оборони, а поєдинок проти Олександрії показав, що донеччанам можна нав'язати гру від ножа. Саме тому сьогодні можна очікувати на гол у ворота "гірників".

Втім, на більше Шериф сподіватись не повинен. Які б труднощі не відчували "помаранчево-чорні", але чемпіона Молдови необхідно обігрувати. Будь-який результат, окрім перемоги Шахтаря, стане катастрофою для донеччан – вони сильніші за всіма параметрами. Крім того, поєдинок проти міцного СК Дніпро-1 на вихідних показав, що окремі недоліки у своєму футболі "гірники" вже подолали, а робота в атаці виглядала дуже переконливо.

Тактика Юрія Вернидуба не стане новинкою для Шахтаря, а ігрова модель Роберто Де Дзербі є невідомою для всього молдовського колективу. З такими суперниками у такому турнірі Шериф за всю свою історію ще ніколи не зустрічався. Для тираспольців це – космічний рівень, а в космос потрапити на одному лише бажанні нереально. Саме тому сьогодні варто ставити на перемогу "помаранчево-чорних".