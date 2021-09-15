Вже сьогодні, 15 вересня, Шахтар протистоятиме молдавському колективу, який тренує український фахівець. Напередодні зустрічі він розповів, на що готовий у разі перемоги Шерифа.

Шахтар оголосив заявку на двобій з Шерифом у Лізі чемпіонів – без Коноплянки і 3-х гравців основи

"Я буду завтра одягнутий у костюм. Виглядати потрібно солідно, я ж представник клубу. Якщо виграємо, я не пошкодую костюм і зроблю підкат", – цитує Вернидуба Sputnik Молдова.

Нагадаємо, Шахтар проведе цей поєдинок 1-го туру Ліги чемпіонів на виїзді. Стартовий свисток у Молдові пролунає о 19:45.

ЛЧ 2021/22: Динамо здатне перемогти Барсу, несподіваний прогноз на Шахтар – все про шанси українців, Мессі та Роналду