"Буквально на днях разорвали контракт, ведь у него он заканчивался в декабре. Решили не мучить ни себя, ни парня. Я говорил уже, он зимой получил серьезную травму крестообразных связок. Хотя мы ему все сделали, провели операцию, он восстановился.

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Он уже тренировался в группе, но я вижу, что чего-то не хватает. Ему еще нужно время, а времени нет, все равно у него в декабре заканчивается контракт. Какой смысл? Мы с ним нормально пообщались. Я ему сказал: "Лучше ты сейчас быстро восстановишься, займешься здоровьем, потому что такой возраст уже. У тебя достаточно высокие шансы играть на хорошем уровне, потому что ты – футболист талантливый".

И я по молодости помню, это – один из самых талантливых игроков был в Украине. Я надеюсь, что он найдет команду и засияет еще ярче. Мне бы очень этого хотелось, но сейчас я не вижу смысла держать футболиста. И он тоже. Я думаю, может, он и обиделся, но зато честно в глаза", – цитирует Вернидуба Moldfootball.

Напомним, Андрей Близниченко выступал за молдаван с января 2019 года, с тех пор украинский хавбек провел в футболке Шерифа 24 поединка, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативных передачи.

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