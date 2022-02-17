Шериф обіграв Брагу у плей-офф Ліги Європи. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Юрія Вернидуба понад два місяці не мала ігрової практики, але часу, очевидно, дарма не гаяла. Не помітив Шериф і серйозних кадрових втрат – пішли п'ять основних футболістів.

Шериф солідно обіграв Брагу в матчі 1/16 ЛЄ – Вернидуб повторив пекло Шахтаря для екс-гравців Барселони і Ман Сіті

Зрештою, Брага знову не змогла нічого протиставити українському фахівцю. Португальці пропустили два "сухих" м'ячі.