Шериф встречался с Брагой в плей-офф Лиги Европы. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Юрия Вернидуба больше двух месяцев не имела игровой практики, но времени, очевидно, зря не теряла. Не заметил Шериф и серьезных кадровых потерь – ушли пять основных футболистов.

Шериф солидно обыграл Брагу в матче 1/16 ЛЕ – Вернидуб повторил ад Шахтера для экс-игроков Барселоны и Ман Сити

В конце концов Брага снова не смогла ничего противопоставить украинскому специалисту. Португальцы пропустили два "сухих" мяча.