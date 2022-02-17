Шериф – Брага – 2:0 – видео голов и обзор матча Лиги Европы
22:19 - Читати українською
Шериф встречался с Брагой в плей-офф Лиги Европы. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
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Команда Юрия Вернидуба больше двух месяцев не имела игровой практики, но времени, очевидно, зря не теряла. Не заметил Шериф и серьезных кадровых потерь – ушли пять основных футболистов.
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В конце концов Брага снова не смогла ничего противопоставить украинскому специалисту. Португальцы пропустили два "сухих" мяча.
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