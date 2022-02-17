Нова зустріч Юрія Вернидуба з Брагою. Раніше український тренер на чолі Зорі вибивав четверту силу Португалії у кваліфікації ЛЄ. Матч, як і онлайн-трансляція Шериф – Брага на "Футбол 24", стартував о 19:45. Для чемпіона Молдови це була перша офіційна гра за понад 2 місяці. Шериф вибив Шахтар з єврокубків, посівши 3 місце на груповому етапі Ліги чемпіонів. Португальці ж фінішували другими у своєму квартеті ЛЄ. Взимку команда Вернидуба втратила відразу 5 гравців основи (плюс дискваліфікований капітан Дуланто). Так, випала уся лінія оборони, яка пропустила від Реала і Шахтаря на старті ЛЧ лише 1 гол. Серед проданих бразильський фулбек Крістіано, який оформив 3 асисти у поєдинках з іспанцями та українцями.

Шериф – Брага: онлайн-трансляція матчу ЛЄ – Вернидуб проти давніх знайомих

Янсане, який голом добив Шахтар на цьому ж полі, завдав першого удару на 6 хвилині. Форвард збірної Гвінеї розвернувся і пробив метрів з 20 – вище. Вернидуб у фірмовому емоційному стилі по черзі заряджає і заспокоює свою команду, коли потрібно. У перші 10 хвилин Брага володіє м'ячем 65% часу, але вперше пробиває лише на 11-й. Атанасіадіс спокійно впорався з дальнім пострілом Медейруша. Активний 19-річний фулбек Ян Коуту черговим проривом посадив на жовту опорника збірної Малаві Чарльза Петра, який нині вийшов у трійці центральних захисників. Зі стандарту Брага ледь не відкрила рахунок. Центрбек Олівейра став першим, кому дали пробити з меж штрафного, але не влучив.

Гості тиснуть все активніше. Подобається орендований Коуту. Недарма Манчестер Сіті заплатив за юного бразильця 6 мільйонів євро. В Яна, до слова, 3 асисти у чемпіонаті Португалії, лише в Медейруша більше (6). Радельїч блискучим підкатом зірвав супермомент Браги. Хірургічна робота. Якби трохи помилився, суддя призначив би пенальті. Битва перших пасів. Спочатку Янсане прийняв на груди закидання зі своєї половини, але відпустив м'яч і віддав кіперу. А менш ніж за хвилину Рікарду Орта вискочив на побачення з Атанасіадісом і прокинув у порожні ворота. Евангелу підстрахував грецького земляка, вибивши снаряд з лінії.

Ще кілька дальніх спроб команди Вернидуба. Шериф переважає за ударами, але зовсім бракує влучань у площину. І ось він шанс на 39 хвилині. Яхшибоєв другим темпом м'яко накидав на воротарський, Траоре переграв голкіпера, а Янсане, який перебував в офсайді, навіщось втрутився і добив. Та все ж VAR перевіряє ситуацію на предмет пенальті. Данні Маккелі переглянув епізод, який відбувся за мить до скасованого взяття воріт. Андре Каштру зіграв виставленою рукою. Себастьєн Тілль ефектним більярдним ударом від стійки переграв голкіпера, який майже потягнув цей пенальті.

Ось вам і Шериф, який всю зимову підготовку провів не на турецьких чи іспанських зборах, а в себе у Тирасполі. Швидкі фланги, нав'язування боротьби, ривки силового форварда і вінгерів нікуди не ділися. Непросто Бразі перекривати контрвипади у перехідних фазах. Стандарти молдовського клубу теж на рівні. Португальці бомбардують чергами з навісів у компенсований до 1 тайму час (аж 6 хвилин додано). Контроль м'яча контролем, а Шериф удвічі частіше пробив по воротах (6:3, зокрема, 3:2 з меж штрафного, 1,0:0,4 за очікуваними голами).