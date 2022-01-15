"Мені здається, що трьох тренувальних зборів у нас ще ніколи не було. Старатимемося, добре готуватимемося, а там подивимося. Очікую під час зборів набрати свою найкращу форму та показувати якісну гру. Дуже хочеться виграти чемпіонат, підтвердити свій титул та довести, що ми не просто так його завоювали минулого разу.

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Шахтар дуже підсилився, купив нових гравців, а ми навпаки – продали, тому, звичайно, буде непросто, але ми маємо мотивацію довести, що заслужено є чемпіонами.

Боротьба за чемпіонство та Кубок України у другій частині сезону буде ще напруженішою. Кожна гра, кожне очко буде на вагу золота так само, як і минулого року, коли ми вигризали очки на останніх хвилинах", – цитує Шепелєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 17 січня Динамо вирушить на збір до Іспанії, де проведе перший етап підготовки до другої частини сезону. Там у команди заплановано 4 спаринги.

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