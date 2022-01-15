"Мне кажется, что трех тренировочных сборов у нас еще никогда не было. Будем стараться, будем хорошо готовиться, а там посмотрим. Ожидаю во время сборов набрать свою лучшую форму и показывать качественную игру. Очень хочется выиграть чемпионат, подтвердить свой титул и доказать, что мы не просто так его завоевали в прошлый раз.

Бущан: Для Динамо еще ничего не потеряно – мы по-хорошему злые едем на сборы

Шахтер очень усилился, купил новых игроков, а мы наоборот – продали, поэтому, конечно, будет непросто, но у нас есть мотивация доказать, что мы заслужено являемся чемпионами.

Борьба за чемпионство и Кубок Украины во второй части сезона будет еще более напряженной. Каждая игра, каждое очко будет на вес золота точно так же, как и в прошлом году, когда мы выгрызали очки на последних минутах", – цитирует Шепелева официальный сайт Динамо.

Напомним, 17 января Динамо отправится на сбор в Испанию, где проведет первый этап подготовки ко второй части сезона. Там у команды запланировано 4 спарринга.

"Петраков міг напхати при всіх": чемпіон світу – про віру в тренера збірної, втрату пам'яті й тріумф 8:1 над Шахтарем