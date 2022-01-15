"Динамо і Шахтар не гратимуть в єврокубках навесні. У чемпіонаті буде страшна заруба. Нам потрібно вигравати матчі, що залишилися і постаратися виграти Кубок. Ще нічого не втрачено, ми не опускаємо руки. Зараз ми по-хорошому злі їдемо на збори.

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Щодо висловлювань експертів, що з приходом Луческу команда піднялася, а в другому сезоні вперлася в стелю... Я не можу це ні підтвердити, ні спростувати, тому що це повна маячня. У плані якості гри я думаю, що ми ще додали. Так, не пощастило у Лізі чемпіонів, у нас були моменти, щоб забити, але по грі ми виступили навіть краще, ніж минулого року.

Цілі на 2022 рік максимальні. Хочеться, щоб наступного року не було двох найкращих воротарів на нагородженні. Я просто такого ще не бачив. Хочеться зробити крок вперед і підтвердити статус чемпіона. Виграти Кубок і підвищити свої професійні показники", – сказав Бущан у коментарі Динамоманії.

Нагадаємо, 17 січня Динамо вирушить на збір до Іспанії, де проведе перший етап підготовки до другої частини сезону. Там у команди заплановано 4 спаринги.

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