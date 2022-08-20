"Треба розуміти – чи це потрібно Довбику та СК Дніпро-1. Якщо він йде в Торіно за 25 мільйонів, гадаю, що потрібно.

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А чи потрібно йти до Салернітани за три мільйони? Я думаю, що ні. Довбик зараз, безумовно, потрібен СК Дніпро-1. Але якщо надійде пропозиція, від якої не можна відмовитися, то це буде вигідно і клубу, і гравцю", – сказав Шелаєв у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, преса активно сватає Довбика в Салернітану – італійці запропонували за форварда 8,5 млн євро, однак СК Дніпро-1 хоче отримати соліднішу суму, оскільки 50% прав на Артема належать данському Мітьюлланду.

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