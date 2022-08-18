АЕК Ларнака втримала перемогу над СК Дніпром-1 у першому матчі за груповий етап Ліги Європи, але у нашого клубу залишаються хороші шанси на прохід (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 пророчили потрапляння на груповий етап Ліги Європи ще з часів виступів у Другій лізі, та і керівництво клубу ставило завдання повернутись у цей турнір. І ось, на шостому році існування, "спортклубівці" опинилися в двох кроках від мети – залишилось тільки два поєдинки проти АЕКа із Ларнаки в рамках плей-офф кваліфікації. Багатьом здавалося, що навіть на тлі 10 місяців без офіційних матчів третя команда УПЛ зможе здолати кіпріотів. Тим паче, що дніпровці зберегли майже всю основу, та ще й посилились непогано.

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Тренерський штаб "жовто-чорних" правильно оцінив вразливості острів'ян. СК Дніпро-1 з перших хвилин захопив контроль над м'ячем, намагався тримати високий темп передач і активно вступати в контрпресинг. Крім того, була ідея з фланговими ривками, адже за вінгерами АЕКа завжди є "кишені", та і загалом компактності Ларнаці не вистачає. На цьому підопічні Олександра Кучера й намагалися грати.

Втім, швидко рухаючи м'яч, СК Дніпро-1 зовсім не загострював ситуацію на чужій третині поля. Забігаючи наперед, скажемо, що до перерви біля воріт кіпріотів вдалося створити всього один перспективний епізод – це Бусанелло на 18-й хвилині увійшов на лівий край штрафного, хитнув захисника й пробив низом по центру. Точно в руки голкіперу. І все.

АЕК менше працював з м'ячем, але відставання було некритичним. Чогось неймовірного вони не демонстрували – всі знали, що ця команда небезпечна виключно на флангах та стандартах, а у всьому іншому їй досить важко. Втім, нічого не створивши за перші 15 хвилин, кіпріоти несподівано забили гол на 16-й саме з цієї зони, до якої потрібно було готуватись. Фулбек Енглезу прорвався лівим флангом, легко пройшов Танчика й виконав простріл на 11 метрів – Альтман прийняв м'яч, розвернувся й другим дотиком пробив. 0:1.

Цей гол абсолютно нічого не змінив у змісті гри. Команди все так же нічого не створювали. Футбол виглядав хоч і не понуро, але нудно – втім, нудьгу на 29-й хвилині розвіяв новий голкіпер СК Дніпра-1. Макс Алеф вистрибнув на подачу з кутового й пролетів повз м'яч, а Сваток у боротьбі з Мілічевічем підрізав сферу у порожні власні ворота. 0:2. Шок.

Підопічні Олександра Кучера так і не відійшли від нього до самої перерви, а от АЕК цілком міг і розгром влаштувати. На 35-й хвилині Фаражу дали виконати подачу з правого флангу на дальню стійку, яку Дюрчо замкнув хитрим ударом головою в нижній ближній кут. Цього разу Алеф врятував. Цей момент став останнім у першому таймі.

У роздягальні тренерськоий штаб дніпровців провів заміну, знявши з пробігу Когута й випустивши Громова. Цей хід міг спрацювати практично одразу. На перших же секундах другого тайму Громов виконав пас п'яткою в центр карного майданчика на Довбика – він не пройшов, але Артем зіграв на добиванні. Вийшло неточно, однак ще за хвилину новачок СК Дніпра-1 міг замикати непогану подачу з флангу, однак через рикошет пробити головою йому не вдалося.

На 48-й хвилині Громов змарнував ще кращий момент, не зумівши дотягнутись до прострілу Танчика вздовж лінії воротарського. Бусанелло підхопив м'яч і пробив у ближній кут – втім, голкіпер парирував. На 54-й же хвилині вже і воротар не міг врятувати, але кіпріотам допомогла Фортуна. Довбик завдав удар метрів з 11-ти після передачі Бусанелло з лівого флангу, влучивши у захисника, а Громов у падінні зіграв на добиванні – поперечина врятувала АЕК! Крім того, можна згадати перспективний стандарт, з якого Довбик влучив у стінку.

Головний тренер суперника одразу провів серію замін. Зокрема, в середині другого тайму він випустив Бруну Гаму, якого українські вболівальники можуть пам'ятати за виступами у Дніпрі за часів Хуанде Рамоса й Мирона Маркевича. Олександр Кучер у відповідь зняв з гри Пуріту, випустивши мобільного Назаренка.

Всі ці перестановки разом з купою дрібних пауз заспокоїли гру. До завершальної 15-хвилинки моментів не виникало, хоча СК Дніпро-1 не встратив у загальній активності. АЕК сподівався на контратаки й дочекався свого шансу на 79-й хвилині – це Дьюрчо закрутив м'яч з-за меж карного майданчика в дальню дев'ятку. Тепер вже поперечина зіграла за СК Дніпро-1!

АЕК відчув, що дніпровці починають втомлюватись і пішов уперед. За нашу команду стало лячно. Вже на 80-й хвилині Бруну Гамі дали пробити метрів з 23-х точнісінько у лівий нижній кут, однак Алеф парирував. Ще за дві хвилини він потягнув постріл Дьюрчо з лінії штрафного під поперечину. Здавалося, що ось-ось нашу команду дотиснуть.

СК Дніпру-1 був потрібен гол, але в нього якось і не вірилось. Останній шанс його забити випав на 90-й хвилині, коли "жовто-чорні" заробили кутовий – і дніпровці ним скористались! Піхальонок виконав подачу з кутового, а Сваток впевнено її замкнув ударом головою. 1:2! Після цього ще й Громов міг вийти віч-на-віч, однак Артем запоров спробу.

На жаль, на останніх секундах червону картку отримав Сарапій, але важливіше, що більше голів СК не пропускав. Фінальний свисток зафіксував прикру поразку підопічних Олександра Кучера, але рахунок робочий. Все вирішиться на Кіпрі за тиждень.

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