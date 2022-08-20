"Надо понимать – нужно ли это Довбику и СК Днепр-1. Если он уходит в Торино за 25 миллионов, думаю, что нужно.

Рыкун раскритиковал трансфер Довбика в Салернитану: "Ранее им интересовались более статусные команды из Италии и Англии"

Нужно ли уходить в Салернитану за три миллиона? Я думаю, что нет. Довбик сейчас, безусловно, нужен СК Днепр-1. Но если поступит предложение, от которого нельзя отказаться, то это будет выгодно и клубу и игроку", – сказал Шелаев в комментарии изданию Украинский футбол.

Напомним, пресса активно сватает Довбика в Салернитану – итальянцы предложили за форварда 8,5 млн евро, однако СК Днепр-1 хочет получить более солидную сумму, поскольку 50% прав на Артема принадлежат датскому Митьюлланду.

СК Днепр-1 проиграл АЕКу в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы – Сваток забил в свои и чужие ворота