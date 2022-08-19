"Я думаю, що Салернітана – це не той варіант, який підходить Довбику. Раніше писали, що ним цікавляться більш високого статусу команди з Італії та Англії, а тут – Салернітана. Але це вирішуватиме футболіст та керівництво СК Дніпро-1.

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Зараз дніпряни виступатимуть у єврокубках, і я вважаю, що Довбик може показати себе з найкращого боку у цих матчах та отримати пропозицію від сильнішого клубу, ніж Салернітана.

Довбик добре підійде для італійського чи англійського футболу. Він набрав масу, зміцнів, може поштовхатися. Такий настирливий і потужний форвард стане в пригоді клубам із топ-6 цих ліг", – сказав Рикун у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, преса активно сватає Довбика в Салернітану – італійці запропонували за форварда 8,5 млн євро, однак СК Дніпро-1 хоче отримати соліднішу суму, оскільки 50% прав на Артема належать данському Мітьюлланду.

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