Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

Манчестер Сити минимально одолел Шеффилд Юнайтед на выезде в рамках 24-го тура АПЛ. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших моментов поединка.

"Горожане" создали немало возможностей забить еще в первом тайме, но ребятам Гвардиолы откровенно не везло. Самым большим неудачником стартовой половины игры стал Жезус. Бразилец взялся бить пенальти за фол против Мареза и в очередной раз доказал, что не умеет исполнять одиннадцатиметровые – Хендерсон взял удар форварда.

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Чтобы взять 3 очка Сити пришлось выпускать Серхио Агуэро. Ветеран с возложенной на него миссией справился на 100 процентов. Уже через 5 минут после появления на поле опытный аргентинец на дальней штанге замкнул невероятный прострел де Брюйне с правого края. Одного забитого мяча манкунианцам оказалось достаточно для победы.