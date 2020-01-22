toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

00:20 63 Читати українською
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

Манчестер Сити минимально одолел Шеффилд Юнайтед на выезде в рамках 24-го тура АПЛ. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших моментов поединка.

 
Серхио Агуэро 73’
73’ Серхио Агуэро

"Горожане" создали немало возможностей забить еще в первом тайме, но ребятам Гвардиолы откровенно не везло. Самым большим неудачником стартовой половины игры стал Жезус. Бразилец взялся бить пенальти за фол против Мареза и в очередной раз доказал, что не умеет исполнять одиннадцатиметровые – Хендерсон взял удар форварда.

Манчестер Сити дожал Шеффилд Юнайтед – Зинченко вернулся, Гвардиолу спасает джокер

Чтобы взять 3 очка Сити пришлось выпускать Серхио Агуэро. Ветеран с возложенной на него миссией справился на 100 процентов. Уже через 5 минут после появления на поле опытный аргентинец на дальней штанге замкнул невероятный прострел де Брюйне с правого края. Одного забитого мяча манкунианцам оказалось достаточно для победы.

blog_ava
ПСЖ готов продать Кавани за смешную сумму
21 января
746
Теги
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Англия АПЛ Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
8
мин
Ювентус
21:45
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук