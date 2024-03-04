Шеффілд Юнайтед – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ – сумна серія Зінченка продовжується
21:50 - Читать на русском
Шеффілд Юнайтед в рамках 27-го туру АПЛ 2023/24 приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 27-го туру АПЛ 2023/24 між Шеффілд Юнайтед і Арсеналом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна у додатку на Setanta Sports. Олександр Зінченко у заявку не потрапив, продовжуючи заліковувати пошкодження литки. Це буде п'ятий поспіль поєдинок "канонірів" без українця.
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Стартові склади
Шеффілд Юнайтед:
Арсенал:
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