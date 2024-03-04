Шеффилд Юнайтед в рамках 27-го тура АПЛ 2023/24 принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 27-го тура АПЛ 2023/24 между Шеффилд Юнайтед и Арсеналом начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна в приложении на Setanta Sports. Александр Зинченко в заявку не попал, продолжая залечивать повреждение икры. Это будет пятый подряд поединок "канониров" без украинца.

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Стартовые составы

Шеффилд Юнайтед:

Арсенал:

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