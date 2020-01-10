Шеффілд втримав перемогу над Вест Хемом – "молотобійці" без Ярмоленка зазнали першої поразки під керівництвом Мойєса

Шеффілд Юнайтед в рамках дуже непростого матчу 22-го туру АПЛ мінімально переграв Вест Хем (1:0).

Вест Хем у двох матчах під керівництвом Девіда Моєса здобув дві перемоги, сподіваючись продовжити серію у Шеффілді. На жаль, помічником у цій справі не міг стати Андрій Ярмоленко, який продовжує заліковувати пошкодження.

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Перший тайм зустрічі класними моментами вболівальників не потішив. Команди на двох завдали дев'ять дуже неточних ударів, так і не змусивши голкіперів вступити у гру – тим не менш, саме з ними будуть пов'язані ключові події матчу. Зокрема, таким епізодом стала травма воротаря Вест Хема Лукаша Фабіанскі, якого на 15-й хвилині замінив Девід Мартін. До перерви резервіст "молотобійців" роботи не мав, а от по перерві йому було непереливки.

Другий тайм Шеффілд розпочав дуже агресивно. Так, на 50-й хвилині Флек двічі стріляв з краю штрафного – перший удар заблокували, а другий пролетів повз порожній кут воріт (Мартін вже лежав на газоні). На 53-й же голкіпер Вест Хема викотив передачу на Бальбуена, яку Фабіан несподівано не прийняв; м'яч перехопив Флек, вискочивши на ворота й викотивши поперечний пас на МакБерні – Олівер впевнено закотив м'яч у сітку!

На 65-й хвилині Болдок міг подвоїти перевагу Шеффілда, але його удар з гострого кута заблокували в останній момент. Вест Хем міг покарати за марнотратство шикарним голом Аллє на 70-й, але його скасували через офсайд – господарі відповіли на 74-й виходом віч-на-віч, який запоров Муссе (Мартін парирував його удар). Ще одним класним моментом у середині другого тайму став штрафний у виконанні Лансіні на 78-й хвилині, який з-під ближньої стійки витягнув Хендерсон.

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В завершенні поєдинку "молотобійці" цілком могли відігратися. Так, на 81-й хвилині Лансіні внаслідок помилки Ігана пробивав з лівого краю штрафного у ближній кут (Хендерсон врятував), а на 88-й Форналс замкнув подачу на правий край – над поперечиною. Вже у компенсований час лондонці забили гол завдяки прориву Райса та передачі на Снодграсса, який вистрілив метрів з восьми під ближню стійку з рикошетом від неї – втім, VAR скасував взяття воріт через гру рукою у виконанні Деклана.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Шеффілда, який перервав триматчеву безвиграшну серію, набрав 32 очки й піднявся на п'ятку позицію в турнірній таблиці. Вест Хем, зазнавши першої поразки під керівництвом Девіда Мойєса, залишився на шістнадцятій сходинці з 23 заліковими балами.

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