Шеффилд удержал победу над Вест Хэмом – "молотобойцы" без Ярмоленко потерпели первое поражение под руководством Мойеса

Шеффилд Юнайтед в рамках очень непростого матча 22-го тура АПЛ минимально переиграл Вест Хэм (1:0).

Вест Хэм в двух матчах под руководством Дэвида Мойеса одержал две победы, надеясь продолжить серию в Шеффилде. К сожалению, помощником в этом деле не мог стать Андрей Ярмоленко, продолжающий залечивать повреждение.

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Первый тайм встречи классными моментами болельщиков не порадовал. Команды на двоих нанесли девять очень неточных ударов, так и не заставив голкиперов вступить в игру – тем не менее, именно с ними будут связаны ключевые события матча. В частности, таким эпизодом стала травма вратаря Вест Хэма Лукаша Фабиански, которого на 15-й минуте сменил Дэвид Мартин. До перерыва резервист "молотобойцев" работы не имел, а вот после ему было нелегко.

Второй тайм Шеффилд начал очень агрессивно. Так, на 50-й минуте Флек дважды стрелял из края штрафной – первый удар заблокировали, а второй пролетел мимо пустого угла ворот (Мартин уже лежал на газоне). На 53-й же голкипер выкатил передачу на Бальбуена, которую Фабиан неожиданно не принял; мяч перехватил Флек, выскочив на ворота и выкатив поперечный пас на МакБёрни – Оливер же уверенно закатил мяч в сетку!

На 65-й минуте Болдок мог удвоить преимущество Шеффилда, но его удар с острого угла заблокировали в последний момент. Вест Хэм мог наказать за расточительность шикарным голом Алле на 70-й, но его отменили из-за офсайда – хозяева ответили на 74-й выходом один-на-один, который запорол Муссе (Мартин парировал его удар ногой). Еще одним классным моментом в середине второго тайма стал штрафной в исполнении Лансини на 78-й минуте, который из-под ближней штанги вытащил Хендерсон.

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В завершении поединка "молотобойфцы" вполне могли отыграться. Так, на 81-й минуте Лансини вследствие ошибки Игана пробивал с левого края штрафной в ближний угол (Хендерсон спас), а на 88-й Форналс замкнул подачу на правый край – над перекладиной. Уже в компенсированное время лондонцы забили гол благодаря прорыву Райса и передачи на Снодграсса, который выстрелил метров с восьми под ближнюю штангу с рикошетом от неё – впрочем, VAR отменил взятие ворот из-за игры рукой в ​​исполнении Деклана.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Шеффилда, который прервал трехматчевую безвыигрышную серию, набрав 32 очка и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Вест Хэм, потерпев первое поражение под руководством Дэвида Мойеса, остался на шестнадцатой строчке с 23 зачетными баллами.

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