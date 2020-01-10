Маліновський проти лідера Серії А, мадридське дербі у Суперкубку, зустріч фіналістів ЛЧ – топ-матчі євровікенду

"Футбол 24" представляє найцікавіші матчі вікенду, які ви повинні переглянути. Моурінью спробує зупинити Ліверпуль, Маліновський їде до лідера чемпіонату та інші топ-поєдинки – в нашому матеріалі.

Лаціо – Наполі

11 січня, 19:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"

Чому потрібно подивитися: столиця Італії стане чи не головним центром європейського футболу у майбутній вікенд. Першою частиною великого футбольного дійства стане зустріч Лаціо та Наполі на місцевому Олімпіко. Команда Сімоне Індзагі підходить до поєдинку беззаперечним фаворитом, демонструючи відмінні результати протягом останніх двох місяців. "Орли" виграли 9 матчів поспіль у чемпіонаті, повторивши клубний рекорд 20-річної давнини. При цьому Лаціо двічі обіграв Ювентус з однаковим рахунком 3:1 – спочатку в Серії А, а пізніше і в Суперкубку. При цьому у останніх 5-ти матчах команда Сімоне Індзагі забивала не менше двох голів.

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Натомість Наполі відверто провалює поточний сезон. У останніх 5-ти матчах "партенопейці" здобули лише одну перемогу та втратили очки в поєдинках з такими командами як Парма, Болонья та Удінезе. Від зони Ліги чемпіонів неаполітанців відділяють вже 11 очок – очевидно, що звільнення Карло Анчелотті нічого не дало, адже Дженнаро Гаттузо явно не зумів вивести команду з кризи. У трьох матчах під керівництвом Ріно Наполі програв двічі – щоправда, в одному випадку кривдником "адзуррі" став Інтер, який лідирує в чемпіонаті.

При цьому екс-одноклубник Андрія Шевченка напередодні битви у Римі зіткнувся з серйозними проблемами. Точно не зіграє Дріс Мертенс, у якого виникли проблеми зі стегном. Також під великим питанням вихід на поле Гулама та Кулібалі, у той час як у Лаціо немає суттєвих кадрових втрат – усі лідери "б'янкочелесті" готові зіграти.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Тоттенхем – Ліверпуль

11 січня, 19:30. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: у Лондоні зустрінуться фіналісти Ліги чемпіонів 2018/19. Тоттенхем спробує зупинити переможну ходу Ліверпуля у чемпіонаті, яка налічує вражаючих 11 поєдинків поспіль і розпочалася якраз зі звитяги над Тоттенхемом. 27 жовтня мерсисайдці обіграли тоді ще команду Мауріціо Почеттіно з рахунком 2:1, а 2,5 місяця потому "червоні" підходять до матчу другого кола явним лідером чемпіонату, випереджаючи найближчого переслідувача на 13 пунктів.

З того часу в Тоттенхемі багато чого змінилося – замість Маурісіо Почеттіно команду очолив Жозе Моурінью, під керівництвом якого "шпори" дещо наблизилися до топ-4, відстаючи від Челсі на 6 очок. Втім, нещодавно португалець отримав неприємний удар – травмувався Харрі Кейн, який вибув щонайменше до квітня, а іншого центрфорварда такого рівня у розпорядженні Моурінью просто немає. Вочевидь, Втім, втратою найкращого бомбардира проблеми Тотетнхема не завершилися – також травмовані Ндомбеле, Девіс, Сіссоко, Льоріс та Роуз. Усі вони не вийдуть на поле у матчі проти чинного переможця Ліги чемпіонів.

Юрген Клопп все ще не може розраховувати на Мілнера, Кейта, Клайна, Шакірі, Матіпа, Фабінью та Ловрена, але інші лідери Ліверпуля готові допомогти команді продовжити вдалу серію. Поєдинок проти Тоттенхема – один із найсерйозніших іспитів мерсисайдців на шляху до омріяного чемпіонства.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Інтер – Аталанта

11 січня, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитися: команда Руслана Маліновського поїде до столиці провінції Ломбардія. У Мілані його Аталанта зіграє проти лідера чемпіонату Інтера, який випереджає Ювентус завдяки кращим додатковим показникам (різницею забитих та пропущених м'ячів). Бергамаски виграли 4 з 5-ти останніх матчів, при цьому Мілан та Парма були розбиті з однаковим рахунком 5:0. Команда Гасперіні у випадку здобуття очок має шанс увірватися в топ-4, позаяк Рома у звітному турі зіграє з чинним чемпіоном Ювентусом.

Інтер переміг у 3-х з 5-ти останніх поєдинків, втративши очки лише у протистояннях із Ромою та Фіорентиною. "Нерадзуррі" можуть похизуватися найкращим захистом Серії А – в пасиві міланців лише 15 пропущених м'ячів у 18-ти турах. А от Аталанта другий сезон поспіль втримує статус найбільш забивної команди чемпіонату. Маліновський та компанія відправили у ворота своїх опонентів вже 48 голів – найближчий переслідувач (Лаціо) відстає на 8 влучних ударів. До слова, українець брав участь у всіх останніх поєдинках бергамасків, щоправда, проти Парми Руслан відіграв лише 13 хвилин. В активі українця в поточному чемпіонаті Італії 2 забитих м'ячі. Чекаємо появи українця на полі легендарного Джузеппе Меацца.

Загалом обидва наставники зможуть випустити всіх найсильніших виконавців. Відновився навіть Дуван Сапата – основний форвард Аталанти, який вже з'явився на полі в матчі минулого туру проти Парми.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Реал – Атлетіко

12 січня, 20:00. Джидда, стадіон імені короля Абдалли

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: у фіналі Суперкубка Іспанії володаря трофею визначать обидві мадридські команди. Реал у півфіналі здолав Валенсію, а Атлетіко доволі несподівано обіграв Барселону, перевернувши хід гри у останні хвилини матчу. Цікаво, що лише новий регламент Суперкубка дозволив обом командам взяти участь у турнірі, але тепер трофей гарантовано поїде із Саудівської Аравії у Мадрид. Питання лише одне – у чиєму літаку.

Реал та Атлетіко посідають 2 та 3 місця Прімери відповідно, а в турнірній таблиці команди розділяють 5 очок. У останніх турах чемпіонату обидва колективи демонструють приблизно однакові результати – "вершкові" здобули 9 пунктів у 5-ти матчах, у "матрацників" на бал більше. Вже у неділю ввечері одна з команд поповнить клубний музеєм першим трофеєм у 2020 році – фаворитом вважають Реал, але недооцінювати команду Дієго Сімеоне не можна. Барселона підтвердить.

Дієго Сімеоне отримав свіжу втрату – Коке травмувався у матчі з Барселоною та вже залишив розташування команди. Також пропустять фінал травмовані Дієго Коста та Тома Лемар. У Реала не зіграють ті ж виконавці, які пропустили півфінал – Бензема, Бейл, Азар та Асенсіо.

Прогноз "Футбол 24": 1:1 (2:1 в екстра-таймі)

Рома – Ювентус

12 січня, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Чому потрібно подивитися: у неділю ввечері Вічне місто прийме другий топ-матч 19-го туру Серії А. Чинний чемпіон Ювентус проекзаменує Рому, яка наразі йде у зоні Ліги чемпіонів. Команда Паулу Фонсеки раніше вже відібрала очки у лідера чемпіонату, але "вовки" ніяк не можуть видати вдалу серію бодай із кількох перемог поспіль. От і після розгромної перемоги над Фіорентиною Рома вдома несподівано поступилася Пармі. Щоправда, варто відзначити суттєвий нефарт "джалороссі", які завдали 25 ударів по воротах суперників, але так і не зуміли забити бодай гол.

Натомість Ювентус виграв 3 останні поєдинки чемпіонату, але все ще посідає 2 місце в Серії А, адже має гіршу різницю м'ячів, ніж Інтер. Туринцям не допоможуть дискваліфікований Бентанкур, а також травмовані Хедіра та К'єлліні. Паулу Фонсека не зможе розраховувати на Бріана Крістанте, який днями підписав новий контракт з клубом до літа 2024 року.

У Роми є досвід успішної гри з Ювентусом – у травні команда тоді ще Клаудіо Раньєрі перемогла Ювентус з рахунком 2:0 завдяки голам Флоренці та Джеко. Щоправда, на той момент туринці не мали турнірної мотивації, адже вже гарантували собі чемпіонський титул. Втім, нинішні як Рома, так і Ювентус, значно відрізняються від тих команд, хоча не забуваємо, що "Стара синьйора" вже програвала у Римі в поточному сезоні, поступившись Лаціо. Втім, зауважимо, що востаннє Ювентус перемагав Рому на Олімпіко ще у травні 2014-го, тому прогнозувати чинним чемпіонам легку перемогу навряд чи варто.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

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