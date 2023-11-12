Трансфер Судакова у Ювентус залежить від кількох факторів, зокрема, від того, чи зможе "Стара синьйора" пробитись у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Трансферна вартість Георгія становить 15 млн євро за версією Transfermarkt, але Шахтар захоче отримати набагато більше за свою зірку.

Маліновський переживає непрості часи після повернення в Італію. Від Руслана очікують виступів, як у найкращі часи в Аталанті, але показати той рівень досі не виходить. В Серії А також може опинитись Попов з Динамо – йдеться не про захисника, Дениса Попова, а про нападника Кирила Попова. Про це, а також про зірваний перехід Бражка в Торіно і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".