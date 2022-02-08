Шедевр у власні ворота – відеоогляд матчу Верес – Металіст – 1:2
22:11 - Читать на русском
Верес поступився Металісту в рамках Зимового кубка. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Winter Cup
Верес – Металіст – 1:2
Голи: Солдат, 53 – Солдат, 56 (авт), Балулі, 68 (п)
Металіст обіграв Верес на Зимовому кубку в матчі з божевільним автолом
Після нудного першого тайму команди влаштували видовище після перерви. Епічні 5 хвилини провів Ігор Солдат. Захисник рівнян спочатку забив Металісту, а потім у власні ворота. Автогол вийшов шедевральним. Перемогу харків'янам приніс Балулі, реалізувавши пенальті.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter