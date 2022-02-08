Winter Cup

Верес – Металіст – 1:2

Голи: Солдат, 53 – Солдат, 56 (авт), Балулі, 68 (п)

Сьогоднішні суперники по-різному почали виступи на міні-турнірі. Верес у матчі-відкритті поступився Поліссю (1:2), а от Металіст у шаленій перестрілці виявився сильнішим за Чорноморець (4:3).

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Перший тайм звітного матчу видався відверто нудним. Команди створили по одному напівмоменту. Виявилося, найцікавіше залишилося на другу половину. Епічні 5 хвилини провів Ігор Солдат. Захисник рівнян спочатку чітким ударом головою замкнув подачу з лівого флангу. Не встиг він як слід порадіти, коли став ще й антигероєм. Солдат повертав м'яч на голкіпера, але зробив це за високою траєкторією. Кичак ще й вийшов задалеко і лише спостерігав, як над ним м'яч залітає у ворота. Шедевр у власні ворота.

Металіст відчув у собі сили дотиснути суперника і доволі швидко забив удруге. Підлепенець класно підставився і заробив пенальті. Балулі взяв відповідальність на себе і чітко реалізував покарання. На останніх хвилинах активнішими були харків'яни. Варто зауважити, що їм ще й допоміг сильний вітер, який дув у бік воріт рівнян. Зрештою, Металіст здобув свою другу перемогу на зимовому кубку, а Верес зазнав другої поразки.