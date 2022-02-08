Шедевр в свои ворота – видеообзор матча Верес – Металлист – 1:2
22:13 - Читати українською
Верес уступил Металлисту в рамках Зимнего кубка. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Winter Cup
Верес – Металлист – 1:2
Голы: Солдат, 53 – Солдат, 56 (авт), Балули, 68 (п)
Металлист обыграл Верес на Зимнем кубке в матче с сумасшедшим автолом
После скучного первого тайма команды устроили зрелище после перерыва. Эпические 5 минут провел Игорь Солдат. Защитник ровенчан сначала забил Металлисту, а затем в собственные ворота. Автогол получился шедевральным. Победу харьковчанам принес Балули, реализовав пенальти.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter