Поєдинок Першої ліги між Прикарпаттям та Металістом запам'ятається для Івана Сондея. Його гол може стати окрасою не лише третього туру, а й всього чемпіонату.

Харків'яни в гостях розібрались із Прикарпаттям, забивши у їхні ворота 4 м'ячі. Господарям вдалось відзначитись лише раз, але дуже ефектно.

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Іван Сондей отримав м'яч майже у центрі поля, швидко обробив його та вгатив у напрямку воріт. Здавалось, що удар не буде великою проблемою для Данила Каневцева, але неймовірна траєкторія дезорієнтувала голкіпера Металіста – Сондей записав до свого активу шедевр.

Після 3-х турів харків'яни очолюють турнірну таблицю Першої ліги з 9-ма очками, Прикарпаття має у своєму активі лише одну перемогу та три залікові бали.

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