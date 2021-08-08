Поединок Первой лиги между Прикарпатьем и Металлистом запомнится для Ивана Сондея. Его гол может стать украшением не только третьего тура, но и всего чемпионата.

Харьковчане в гостях разобрались с Прикарпатьем, забив в их ворота 4 мяча. Хозяевам удалось отличиться лишь раз, но очень эффектно.

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Иван Сондей получил мяч почти в центре поля, быстро обработал его и вколотил в направлении ворот. Казалось, что удар не будет большой проблемой для Даниила Каневцева, но невероятная траектория дезориентировала голкипера Металлиста – Сондей записал в свой актив шедевр.

После 3-х туров харьковчане возглавляют турнирную таблицу Первой лиги с 9-ю очками, Прикарпатье имеет в своем активе лишь одну победу и три зачетных балла.

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