Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про обрання президента згідно з чинним законодавством України та документами клубу.

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Ярославський був президентом "жовто-синіх" з 2006 по 2012 роки. Потім Металіст опинився в руках скандального Сергія Курченка, який довів клуб до припинення існування. Із сезону 2020/21 почалося повноцінне відродження. Спочатку Метал виграв Другу лігу, а цього року клуб повернув собі оригінальну назву, з якою впевнено стартував у Першій лізі.

Додамо, що найближчим суперником Металіста стане Прикарпаття – очний поєдинок відбудеться 7 серпня.

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