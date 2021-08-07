Перша ліга, 3-й тур

Гірник-Спорт – Кривбас – 1:2

Гол: Кравчук, 42 – Хобленко, 74, Говедаріца, 90+3

Кремінь – Полісся – 0:3

Голи: Шаповал, 11, Гітченко, 42, Андрущенко, 67

Агробізнес – Краматорськ – початок о 18:30

Прикарпаття – Металіст – початок о 18:30

Гірник-Спорт на своєму полі приймав гостей із Кривого Рогу. Команди обмінювались моментами, але, як це часто буває, все вирішив стандарт. На 42-й хвилині господарі подали у штрафний, а Кравчук не без рикошету суперника забив. Кривбас швидко перехопив ініціативу, але зрівняв ситуацію на табло лише в другому таймі. Щедрий після затяжної атаки подав на Хобленка, а той ефектно відзначився головою. Перемогу криворіжцям подарував Говедаріца на 3-й доданій хвилині. 2:1 – Кривбас тимчасово зберігає лідерство.

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А ось Полісся завітало в Кременчук, де вже до кінця першої 45-хвилинки вело в рахунку 2:0. Спершу після подачі з кутового забив головою Шаповал, а Гітченко в аналогічній ситуації подвоїв перевагу. По перерві Андрущенко втретє засмутив Кремінь та встановив остаточний рахунок на табло.

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