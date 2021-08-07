Перша ліга: Кривбас вирвав перемогу над Гірник-Спортом на останніх секундах, Полісся розтрощило Кремінь
У суботу, 7 серпня, відбулись одразу чотири поєдинки 3-го туру Першої ліги. Результати – у цій новині на Футбол 24.
Перша ліга, 3-й тур
Гірник-Спорт – Кривбас – 1:2
Гол: Кравчук, 42 – Хобленко, 74, Говедаріца, 90+3
Кремінь – Полісся – 0:3
Голи: Шаповал, 11, Гітченко, 42, Андрущенко, 67
Агробізнес – Краматорськ – початок о 18:30
Прикарпаття – Металіст – початок о 18:30
Гірник-Спорт на своєму полі приймав гостей із Кривого Рогу. Команди обмінювались моментами, але, як це часто буває, все вирішив стандарт. На 42-й хвилині господарі подали у штрафний, а Кравчук не без рикошету суперника забив. Кривбас швидко перехопив ініціативу, але зрівняв ситуацію на табло лише в другому таймі. Щедрий після затяжної атаки подав на Хобленка, а той ефектно відзначився головою. Перемогу криворіжцям подарував Говедаріца на 3-й доданій хвилині. 2:1 – Кривбас тимчасово зберігає лідерство.
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А ось Полісся завітало в Кременчук, де вже до кінця першої 45-хвилинки вело в рахунку 2:0. Спершу після подачі з кутового забив головою Шаповал, а Гітченко в аналогічній ситуації подвоїв перевагу. По перерві Андрущенко втретє засмутив Кремінь та встановив остаточний рахунок на табло.
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