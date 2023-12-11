Металіст 1925 розгромно поступився Олександрії у 17-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перший тайм минув без голів, але по перерві Олександрія влаштувала супернику погром за 19 хвилин. Рахунок відкрив Скорко з передачі бразильця Безерри.

Олександрія розгромила Металіст 1925, покинувши зону перехідних матчів – харків'яни опустились до четвірки аутсайдерів

Жичиков отримав другу жовту і залишив Металіст 1925 у меншості. Чисельною перевагою найкраще скористався Родіон Плакса. Хавбек Олександрії спочатку чудово пробив з-за меж карного майданчика, а потім підчатував необережну передачу Капінуса – 0:3.