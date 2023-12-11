Шедевр і груба помилка у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Олександрія – 0:3
22:48 - Читать на русском
Металіст 1925 розгромно поступився Олександрії у 17-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Данило Скорко 64’
Родіон Плакса 75’
Родіон Плакса 83’
64’ Данило Скорко
75’ Родіон Плакса
83’ Родіон Плакса
Перший тайм минув без голів, але по перерві Олександрія влаштувала супернику погром за 19 хвилин. Рахунок відкрив Скорко з передачі бразильця Безерри.
Олександрія розгромила Металіст 1925, покинувши зону перехідних матчів – харків'яни опустились до четвірки аутсайдерів
Жичиков отримав другу жовту і залишив Металіст 1925 у меншості. Чисельною перевагою найкраще скористався Родіон Плакса. Хавбек Олександрії спочатку чудово пробив з-за меж карного майданчика, а потім підчатував необережну передачу Капінуса – 0:3.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter