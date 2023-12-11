Шедевр и грубая ошибка в видеообзоре матча Металлист 1925 – Александрия – 0:3
11 декабря 22:52 - Читати українською
Металлист 1925 разгромно уступил Александрии в 17-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Даниил Скорко 64’
Родион Плакса 75’
Родион Плакса 83’
64’ Даниил Скорко
75’ Родион Плакса
83’ Родион Плакса
Первый тайм прошел без голов, но после перерыва Александрия устроила сопернику погром за 19 минут. Счет открыл Скорко с передачи бразильца Безерры.
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Жичиков получил вторую желтую и оставил Металлист 1925 в меньшинстве. Численным преимуществом лучше всех воспользовался Родион Плакса. Хавбек Александрии сначала отлично пробил из-за пределов штрафной, а затем подкараулил неосторожную передачу Капинуса – 0:3.
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