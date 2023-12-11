Металлист 1925 разгромно уступил Александрии в 17-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Первый тайм прошел без голов, но после перерыва Александрия устроила сопернику погром за 19 минут. Счет открыл Скорко с передачи бразильца Безерры.

Александрия разгромила Металлист 1925, покинув зону переходных матчей – харьковчане опустились в четверку аутсайдеров

Жичиков получил вторую желтую и оставил Металлист 1925 в меньшинстве. Численным преимуществом лучше всех воспользовался Родион Плакса. Хавбек Александрии сначала отлично пробил из-за пределов штрафной, а затем подкараулил неосторожную передачу Капинуса – 0:3.