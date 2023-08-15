Підопічні Сімеоне активно почали матч і вже на старті створили декілька хороших нагод для того, щоб відкрити рахунок, але м'яч вперто не йшов у ворота. Забити мадридці змогли аж наприкінці першої половини гри – після невпевнених дій захисників Гранади точним пострілом відзначився Альваро Мората.

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У другому таймі Гранада почала грати активніше і змогла зрівняти рахунок – на 62 хвилині іспанський нападник Саму забив м'яч у відповідь. Але вже на 67 хвилині Депай змусив аплодувати стоячи весь стадіон – футболісту вдався шалений удар з-за меж штрафного майданчика. А на 90+8 Маркос Льоренте встановив остаточний рахунок матчу – 3:1 на користь Атлетіко Мадрид.