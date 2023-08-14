В рамках програми дня в 1-му турі Ла Ліги 2023/24 заплановано два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 1-й тур

Кадіс – Алавес – 1:0

Голи: Феде, 7

Атлетіко – Гранада – початок о 22:30

Алавес святкував повернення у Ла Лігу виїзним матчем проти Кадіса, однак святкувати перемогу баскам не судилося. І навіть на нічию гостей не вистачило, хоча часу було вдосталь, а останні 12 хвилин господарі ще й догравали у меншості. Віторія-гастейці провели всього 10 ударів, сумарна гострота яких склала мізерні 0,27 xG.

Кадіс же вийшов вперед вже на 7-й хвилині. Героєм андалусійців став Феде, який замкнув подачу зі стандарту. Його гол виявився єдиним у зустрічі – "жовта субмарина" стартує в новому сезоні з перемоги.

"У Жироні з'явився принц": Іспанія кайфує від гольового дебюту Довбика – фанатам прогнозують багато святкових вечорів