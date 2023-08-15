Подопечные Симеоне активно начали матч и уже на старте создали несколько хороших поводов для того, чтобы открыть счет, но мяч упорно не шел в ворота. Забить мадридцы смогли только в конце первой половины игры – после неуверенных действий защитников Гранады точным выстрелом отличился Альваро Мората.

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Во втором тайме Гранада начала играть активнее и смогла сравнять счет – на 62 минуте испанский нападающий Саму забил ответный мяч. Но уже на 67 минуте Депай заставил аплодировать стоя весь стадион – футболисту удался безумный удар из-за пределов штрафной. А на 90+8 Маркос Льоренте установил окончательный счет матча – 3:1 в пользу Атлетико Мадрид.