Колишній головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен дійсно міг отримати роботу в Поліссі – фахівець уже працював на цій посаді.

Ван Леувен дійсно отримав пропозицію від Полісся. Житомиряни хотіли бачити нідерландця директором академії клубу, повідомляє ТаТоТаке.

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Колишньому наставнику Шахтаря пропонували хороші особисті умови (деталі не розкриваються), але ван Леувен відмовився від такого варіанту продовження кар'єри.

Нагадаємо, нідерландець свого часу вже працював на аналогічній посаді у Шахтарі (2006-2013 роки). Втім, ван Леувен останнім часом сконцентрувався на роботі головним тренером – попрацював у Маккабі Тель-Авів, Зорі та Шахтарі.

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