Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зіграли внічию 2:2 у 32 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Клоппа активно розпочала гру і відкрила рахунок. Манчестер Юнайтед завдав лише один удар по воротах суперника у першому таймі. Ліверпуль мав безліч моментів, щоб подвоїти перевагу, але не втілив це у життя. По перерві Бруну з центрального кола завдав удару і зрівняв рахунок. До кінця матчу команди обмінялися ще голами.

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Манчестер Юнайтед наразі перебуває на шостому місці з 49 балами. Ліверпуль має 71 очок і лише за додатковими показниками відстає від Арсенала Зінченка, який лідирує у таблиці.