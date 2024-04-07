Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сыграли вничью 2:2 в 32 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Клоппа активно начала игру и открыла счет. Манчестер Юнайтед нанес лишь один удар по воротам соперника в первом тайме. Ливерпуль имел множество моментов, чтобы удвоить преимущество, но не воплотил это в жизнь. После перерыва Бруну из центрального круга нанес удар и сравнял счет. До конца матча команды обменялись еще голами.

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Манчестер Юнайтед сейчас находится на шестом месте с 49 баллами. Ливерпуль имеет 71 очко и только по дополнительным показателям отстает от Арсенала Зинченко, который лидирует в таблице.