Шацьких: З VAR український чемпіонат гіршим не стане

Тренер Динамо Максим Шацьких прокоментував можливість впровадження системи відеоповторів у матчах УПЛ.

"Ми багато дискутуємо з колегами щодо цього питання. Я думаю, гірше з VAR не буде. Навіть подивіться на чемпіонат світу.

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Сидять люди зверху і кажуть головному арбітру: "йди подивися", "зверни увагу". Ніхто не знає, що вони говорять. І головний арбітр повинен прийняти рішення", – сказав екс-форвард Динамо FootballHub.

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