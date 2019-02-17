Шацких: С VAR украинский чемпионат хуже не станет

Тренер Динамо Максим Шацких прокомментировал возможность внедрения системы видеоповторов в матчах УПЛ.

"Мы много дискутируем с коллегами по этому вопросу. Я думаю, хуже с VAR не будет. Даже посмотрите на чемпионат мира.

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Сидят люди сверху и говорят главному арбитру: "иди посмотри", "обрати внимание". Никто не знает, что они говорят. И главный арбитр должен принять решение", – сказал экс-форвард Динамо FootballHub.

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