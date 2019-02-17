Грозний: Я ще 20 років тому говорив, що повинен бути VAR

Колишній тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний прокоментував ідею введення системи відеоповторів у матчах УПЛ.

"Не хочу бути нескромним, але я один з перших, хто ще 20 років тому говорив, що повинен бути відеоасистент, який буде мати зв'язок з арбітром в полі. Буде сидіти колишній арбітр і підказувати: "Сергій, було положення поза грою. Сергій, пенальті не було. Сергій, пенальті був". Це зараз реалізувалося. Але пройшло 20 років.

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У футболі дуже консервативні чиновники, вони не хочуть нічого змінювати. VAR в Україні обов'язково потрібен. Це нормально. Це потрібно, щоб допомогти арбітрам допускати менше помилок. Це не для того, щоб контролювати арбітрів", – сказав Грозний порталу FootballHub.

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