"Вітаємо в родині Будівельника Максима Шацьких! Горді оголосити, що Максим Олександрович став першим амбасадором нашого клубу!

Динамо віддало в оренду Колосу захисника і форварда

Легенда київського Динамо, і за сумісництвом найкращий бомбардир в історії УПЛ (124 голи!), своїм величезним авторитетом буде допомагати популяризувати наш бренд серед киян.

Раптом так сталося, і ви не в курсі: Шацьких 10 сезонів надуспішно відіграв за Динамо і виграв з клубом 13 трофеїв. За "біло-синіх" Максим забив 142 голи в офіційних матчах, в тому числі 23 з них у єврокубках. Ле-ген-да!", – повідомила прес-служба Будівельника на клубній сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Шацьких розпочав тренерську роботу, увійшовши до штабу Олександра Хацкевича спочатку в Динамо, а згодом у російському Роторі.

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