"Поздравляем в семье Будивельника Максима Шацких! Горды объявить, что Максим Александрович стал первым амбассадором нашего клуба!

Динамо отдало в аренду Колосу защитника и форварда

Легенда киевского Динамо, и по совместительству лучший бомбардир в истории УПЛ (124 гола!), своим огромным авторитетом будет помогать популяризировать наш бренд среди киевлян.

Вдруг так случилось, и вы не в курсе: Шацких 10 сезонов сверхуспешно отыграл за Динамо и выиграл с клубом 13 трофеев. За "бело-синих" Максим забил 142 гола в официальных матчах, в том числе 23 из них в еврокубках. Ле-ген-да!", – сообщила пресс-служба Будивельника на клубной странице в социальной сети Facebook.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Шацких приступил к тренерской работе, войдя в штаб Александра Хацкевича сначала в Динамо, а впоследствии в российском Роторе.

Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду