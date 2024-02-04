– Рік тому, під час зимових зборів, ви вже грали проти Динамо Мірчі Луческу і тоді здобули мінімальну перемогу (1:0). Цього разу ви пропустили п'ять м'ячів від "біло-синіх" під головуванням Олександра Шовковського – в чому різниця між цими двома командами?

– Різниця була в нашому складі. У нас зараз на зборі знаходиться дубль. Ми пішли новим шляхом і робимо акцент на свою молодь. Тому зараз ми займаємось навчанням нашої молоді, у зв’язку з чим так і вийшло…

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– Така ситуація в Пахтакорі тимчасова чи це вже взятий повноцінний курс на зміну системи в середині команди?

– Це зміна вектору, але ті люди, які на цю мить показують силу нашої команди – вони зараз у збірних перебувають. П’ятеро грають за збірну Узбекистану на Кубку Азії, ще троє перебувають на зборі з олімпійською збірною, бо йде підготовка до відбору на Олімпіаду 2024 в Парижі. Тому у нас грали фактично діти. І 16-річні були гравці, і 17-річні.

Коли ми домовлялись про гру я просив, щоб провести її в кінці лютого, як було торік, на той час були б уже всі на місці і тоді б спаринг вийшов би набагато цікавішим. Але по часу не зійшлось, і Динамо було незручно в інший час. Але я попередив, що в нас буде молодь, яка ще й перебувала під серйозними навантаженнями, бо вони ще ніколи не проходили повноцінних зборів. Можете вважати, що ми брали людей з U-19.

– Знаю, що для вас результат у подібних матчах далеко не на першому місці. А якістю гри ви залишились задоволені?

– Ми розуміли, що так воно й буде. В першому таймі у нас ще було декілька більш дорослих хлопців – по 24-25 років, які вже мали досвід гри в Прем’єр-лізі, а ті, хто вийшов в другій половині грі – молодь, яка ніколи не грала в дорослий футбол і 99% з них навіть ніколи не виїжджали за межі Узбекистану.

Тому до перерви – більш-менш, у нас і моменти були і гра. Рахунок в першому таймі був не по грі. А другий тайм було зрозуміло, що багато моментів ми не створимо. Два-три напівмоменти могли забити. Але, повторюсь, хлопці під навантаженнями, те що вони витримали – це вже добре", – поділився Шацьких в інтерв'ю Українському футболу.

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