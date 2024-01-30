Динамо – Пахтакор – 5:1 – відео голів та огляд матчу з шедевром Беніто
19:58 - Читать на русском
Динамо розтрощило Пахтакор у товариському матчі на зборах. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Ще до перерви кияни повели з комфортним рахунком 3:1. Ванат оформив дубль, але найкрасивіший гол в активі Беніто, який п'яткою замкнув простріл Волошина.
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У другому таймі Динамо не помилувало власну легенду Максима Шацьких і його Пахтакор. Узбеки "ковтнули" ще 2 м'ячі. Царенко завершив стрімку комбінацію, а Бражку вдався хороший удар зі штрафного – 5:1.
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