Динамо розтрощило Пахтакор у товариському матчі на зборах. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Ще до перерви кияни повели з комфортним рахунком 3:1. Ванат оформив дубль, але найкрасивіший гол в активі Беніто, який п'яткою замкнув простріл Волошина.

Динамо виграло перший матч у 2024 році, 6 голів – шоу Ваната, Бражка і Беніто засмутило Шацьких з пікантним присмаком

У другому таймі Динамо не помилувало власну легенду Максима Шацьких і його Пахтакор. Узбеки "ковтнули" ще 2 м'ячі. Царенко завершив стрімку комбінацію, а Бражку вдався хороший удар зі штрафного – 5:1.