– Год назад, во время зимних сборов, вы уже играли против Динамо Мирчи Луческу и тогда одержали минимальную победу (1:0). На этот раз вы пропустили пять мячей от "бело-синих" под председательством Александра Шовковского – в чем разница между этими двумя командами?

– Разница была в нашем составе. У нас сейчас на сборе находится дубль. Мы пошли по новому пути и делаем акцент на свою молодежь. Поэтому сейчас мы занимаемся обучением нашей молодежи, в связи с чем так и получилось...

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– Такая ситуация в Пахтакоре временная или это уже взят полноценный курс на смену системы внутри команды?

– Это смена вектора, но те люди, которые на данный момент показывают силу нашей команды – они сейчас в сборных находятся. Пятеро играют за сборную Узбекистана на Кубке Азии, еще трое находятся на сборе с олимпийской сборной, потому что идет подготовка к отбору на Олимпиаду 2024 в Париже. Поэтому у нас играли фактически дети. И 16-летние были игроки, и 17-летние.

Когда мы договаривались об игре я просил, чтобы провести ее в конце февраля, как было в прошлом году, к тому времени были бы уже все на месте и тогда бы спарринг получился бы гораздо интереснее. Но по времени не сошлось, и Динамо было неудобно в другое время. Но я предупредил, что у нас будет молодежь, которая еще и находилась под серьезными нагрузками, потому что они еще никогда не проходили полноценных сборов. Можете считать, что мы брали людей из U-19.

– Знаю, что для вас результат в подобных матчах далеко не на первом месте. А качеством игры вы остались довольны?

– Мы понимали, что так оно и будет. В первом тайме у нас еще было несколько более взрослых ребят – по 24-25 лет, которые уже имели опыт игры в Премьер-лиге, а те, кто вышел во второй половине игре – молодежь, которая никогда не играла во взрослый футбол и 99% из них даже никогда не выезжали за пределы Узбекистана.

Поэтому до перерыва – более-менее, у нас и моменты были и игра. Счет в первом тайме был не по игре. А второй тайм было понятно, что много моментов мы не создадим. Два-три полумомента могли забить. Но, повторюсь, ребята под нагрузками, то что они выдержали – это уже хорошо", – поделился Шацких в интервью Украинскому футболу.

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