"Динамо більше личать срібні медалі": Ахметов – про ціль Шахтаря на сезон
16:57 - Читать на русском
Президент Шахтаря Рінат Ахметов налаштований не дозволити Динамо захистити титул чемпіона України.
"Роблю все для того, щоби в наших руках були золоті медалі, а в руках Динамо були срібні. Мені здається, золоті нам більше личать, а срібні більше для наших конкурентів.
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Це футбол, спорт, боротьба та конкуренція. Кожен клуб бореться, і я хочу, щоб ми дізналися про переможця в останньому турі, і щоб ним обов'язково був наш Шахтар", – цитує Ахметова сайт "гірників".
Після 18-ти турів чемпіонату України Шахтар лідирує, випереджаючи Динамо на два очки.
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