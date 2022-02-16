"Роблю все для того, щоби в наших руках були золоті медалі, а в руках Динамо були срібні. Мені здається, золоті нам більше личать, а срібні більше для наших конкурентів.

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Це футбол, спорт, боротьба та конкуренція. Кожен клуб бореться, і я хочу, щоб ми дізналися про переможця в останньому турі, і щоб ним обов'язково був наш Шахтар", – цитує Ахметова сайт "гірників".

Після 18-ти турів чемпіонату України Шахтар лідирує, випереджаючи Динамо на два очки.

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