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Шарпар забив за Ригу в другому матчі поспіль

22:54 188 Читать на русском
Шарпар забив за Ригу в другому матчі поспіль
ФК Рига

ФК Рига легко розгромила Даугаву в поєдинку 22-го туру чемпіонату Латвії.

Чемпіонат Латвії, 22 тур

Рига – Даугава – 4:0

Голи: Шарпар, 21, Паніч, 41, Стугліс, 74, Білінскі, 79

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Український легіонер Риги В'ячеслав Шарпар з'явився у стартовому складі і відіграв 85 хвилин. Саме колишній хавбек Металіста розпочав розгром Даугави, відзначившись на 21-й хвилині. На 41-й рижани зміцнили перевагу, а на 74-й і 79-й хвилинах остаточно декласували суперника.

Нагадаємо, в попередньому матчі Шарпар дебютним голом допоміг Ризі вийти в 1/4 фіналу Кубка Латвії, обігравши Супер Нову.

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До слова, після 22 турів Рига впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Латвії, випереджаючи найближчого переслідувача на 7 очок.

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Теги
Світ Українці за кордоном В'ячеслав Шарпар В'ячеслав Шарпар Даугава Даугава Відеоновини Рига Рига
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