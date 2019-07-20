Лунін може піти в оренду – Реал підшукав для українця непоганий варіант

Андрій Лунін (по центру) поки що в Реалі / фото із соцмереж

Майбутнє Андрія Луніна в Реалі під великим сумнівом. Мадридці готуються віддати українця в чергову оренду.

Мадридський Реал готується визначити долю Андрія Луніна на сезон 2019/20. "Вершкові" шукають для 20-річного голкіпера клуб, у якому той би отримував належну кількість ігрової практики. Таким клубом може стати Вальядолід, головним акціонером якого є легендарний бразилець Роналдо, повідомляє AS.

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У президента Реала Флорентіно Переса хороші стосунки з керівництвом Вальядоліда, який посів 16 місце в Ла Лізі 2018/19. Даний факт може посприяти як потенційному трансферу, так і ігровим перспективам українця, який претендуватиме на статус основного.

Після того, як Кейлор Навас прийняв рішення залишитись у Реалі, стало зрозуміло, що для Луніна в першій команді немає місця, хоча у перспективі на нього покладають великі надії. Саме тому в Мадриді вважають за доцільне віддати українця в чергову оренду. Раніше претендентом на чемпіона світу-2019 U-20 був Бетіс, який в підсумку підписав іншого голкіпера.

Нагадаємо, сезон 2018/19 Лунін на правах оренди провів у складі Леганеса, проте вдовольнився статусом другого голкіпера, програвши конкуренцію Івану Куельяру. В активі українця лише 7 зіграних матчів.

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